Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 49,93 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 49,93 EUR ab. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 49,88 EUR. Bei 50,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 170.113 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,70 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 53,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,78 EUR.

Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,68 EUR je Aktie aus.

