Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 50,42 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 50,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 50,50 EUR. Bei 50,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 98.114 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,78 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 0,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,52 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,55 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,50 EUR.

Am 06.05.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

