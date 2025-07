Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,57 EUR nach oben.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 46,57 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,77 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,30 EUR. Zuletzt wechselten 39.529 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 13,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,19 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,44 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,51 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,63 EUR.

Am 06.05.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

