Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 45,64 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.511 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 5,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 28,77 Prozent sinken.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,51 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,72 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,09 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,75 EUR je Aktie aus.

