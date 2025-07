Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 46,63 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 46,63 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,53 EUR. Bisher wurden heute 13.148 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2025 auf bis zu 54,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,85 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 43,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,88 Mrd. EUR gegenüber 4,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

