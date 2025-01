Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,22 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 47,22 EUR. Bei 47,27 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,78 EUR. Bisher wurden heute 58.474 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,59 EUR) erklomm das Papier am 27.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,15 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,19 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 40,03 EUR angegeben.

Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 24.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,77 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren bedeutet

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus