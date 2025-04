Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteuert sich am Montagmittag

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 11:46 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 43,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 43,99 EUR. Bei 43,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.525 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,31 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Mit Abgaben von 26,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 45,28 EUR angegeben.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Umsatz von 4,99 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,67 EUR fest.

