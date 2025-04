Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 44,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 44,56 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,59 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.747 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 48,31 EUR erreichte der Titel am 30.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 8,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,04 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,53 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,28 EUR.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St mit einem Umsatz von insgesamt 5,09 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,94 Prozent gesteigert.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

