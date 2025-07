Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 44,81 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 44,81 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,73 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.159 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 54,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 27,45 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,13 EUR aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

