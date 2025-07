Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 44,35 EUR abwärts.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 44,35 EUR abwärts. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,35 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.342 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2025 erreicht. Gewinne von 21,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2024 Kursverluste bis auf 32,51 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 36,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 50,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,74 EUR im Jahr 2025 aus.

