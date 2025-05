Freundlicher Handel: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

Index-Performance

Zum Handelsende hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Der S&P 500 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5.963,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 47,992 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,08 Prozent auf 5.894,23 Punkte an der Kurstafel, nach 5.958,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5.968,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.895,69 Punkten verzeichnete.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 5.282,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.144,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 5.303,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 8,21 Prozent auf 315,89 USD), Moderna (+ 6,15 Prozent auf 26,39 USD), Dollar General (+ 4,95 Prozent auf 98,18 USD), Humana (+ 3,94 Prozent auf 247,34 USD) und Gilead Sciences (+ 3,57 Prozent auf 106,16 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil AES (-4,10 Prozent auf 11,71 USD), Caesars Entertainment (-3,68 Prozent auf 29,57 USD), Enphase Energy (-3,21 Prozent auf 48,78 USD), Leggett Platt (-3,14 Prozent auf 9,25 USD) und VF (-3,11 Prozent auf 14,32 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.439.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,010 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net