Freundlicher Handel: CAC 40 bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Kursverlauf

Am Mittag wagen sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel

Um 12:08 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,53 Prozent höher bei 8.091,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,527 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,644 Prozent auf 8.101,04 Punkte an der Kurstafel, nach 8.049,17 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.101,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8.079,66 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,520 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der CAC 40 8.028,01 Punkte auf. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 10.01.2024, mit 7.426,08 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7.324,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.281,10 Punkten verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 weist die STMicroelectronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.069 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 402,734 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net