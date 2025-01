Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags fester

DAX-Entwicklung

Der DAX im Performance-Check.

Um 12:09 Uhr springt der DAX im XETRA-Handel um 1,03 Prozent auf 20.867,24 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,920 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,371 Prozent auf 20.732,04 Punkte an der Kurstafel, nach 20.655,39 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 20.884,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 20.716,38 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,52 Prozent. Der DAX stand noch vor einem Monat, am 17.12.2024, bei 20.246,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2024, wies der DAX einen Wert von 19.583,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, bewegte sich der DAX bei 16.431,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 4,21 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.884,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19.833,82 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,62 Prozent auf 52,16 EUR), Fresenius SE (+ 2,47 Prozent auf 36,48 EUR), Siemens (+ 2,40 Prozent auf 199,84 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,35 Prozent auf 128,70 EUR) und Daimler Truck (+ 2,29 Prozent auf 38,88 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Sartorius vz (-0,56 Prozent auf 232,70 EUR), adidas (-0,17 Prozent auf 242,00 EUR), Merck (-0,14 Prozent auf 143,15 EUR), Hannover Rück (-0,08 Prozent auf 253,30 EUR) und Brenntag SE (+ 0,00 Prozent auf 56,06 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.530.321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 291,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

2025 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net