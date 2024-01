Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Dow Jones-Performance im Blick

Der Dow Jones wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 37.440,34 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 11,019 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,532 Prozent auf 37.629,23 Punkte an der Kurstafel, nach 37.430,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 37.425,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37.716,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,335 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 36.204,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33.129,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33.269,77 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,95 Prozent auf 117,01 USD), Amgen (+ 0,82 Prozent auf 303,17 USD), Travelers (+ 0,65 Prozent auf 192,54 USD), Caterpillar (+ 0,63 Prozent auf 286,10 USD) und Visa (+ 0,63 Prozent auf 259,61 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-5,12 Prozent auf 24,26 USD), Nike (-1,67 Prozent auf 102,30 USD), Apple (-1,27 Prozent auf 181,91 USD), Walt Disney (-1,19 Prozent auf 90,56 USD) und Chevron (-1,10 Prozent auf 150,66 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17.640.179 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

