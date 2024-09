Freundlicher Handel in Zürich: SLI steigt mittags

Kursentwicklung

Am Donnerstag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Donnerstag klettert der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,79 Prozent auf 1.950,61 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,792 Prozent auf 1.950,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1.935,27 Punkten am Vortag.

Bei 1.953,95 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1.943,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,649 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, lag der SLI noch bei 1.919,12 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 1.978,09 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 1.731,95 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,61 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.023,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.742,94 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 5,31 Prozent auf 1.171,00 CHF), ams (+ 5,00 Prozent auf 0,88 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,49 Prozent auf 254,70 CHF), UBS (+ 2,47 Prozent auf 24,94 CHF) und Holcim (+ 2,39 Prozent auf 80,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Roche (-3,27 Prozent auf 260,00 CHF), Lindt (-2,27 Prozent auf 10.750,00 CHF), Lonza (-0,15 Prozent auf 544,20 CHF), Swisscom (-0,09 Prozent auf 546,50 CHF) und Nestlé (-0,09 Prozent auf 87,68 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.966.995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,726 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Julius Bär-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

