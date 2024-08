Kursentwicklung im Fokus

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus

14.08.24 22:32 Uhr

Am Mittwoch herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 19.022,68 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,196 Prozent fester bei 19.043,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19.006,43 Punkten am Vortag. Bei 19.103,00 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18.837,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte. NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Stand von 20.331,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, lag der NASDAQ 100 bei 18.322,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15.205,59 Punkten berechnet. Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 14,98 Prozent aufwärts. 20.690,97 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert. Tops und Flops im NASDAQ 100 Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 3,27 Prozent auf 256,22 USD), Zscaler (+ 3,08 Prozent auf 183,98 USD), Micron Technology (+ 3,05 Prozent auf 100,41 USD), Workday A (+ 2,98 Prozent auf 222,84 USD) und Illumina (+ 2,14 Prozent auf 122,28 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Tesla (-3,10 Prozent auf 201,38 USD), Intel (-2,69 Prozent auf 19,92 USD), IDEXX Laboratories (-2,64 Prozent auf 474,94 USD), ON Semiconductor (-2,51 Prozent auf 71,08 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,35 Prozent auf 162,03 USD). Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 64.459.694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,007 Bio. Euro. KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf. Redaktion finanzen.net

