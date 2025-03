Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich in Grün

Index im Fokus

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,22 Prozent im Plus bei 17.648,45 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,58 Prozent auf 17.711,41 Punkte an der Kurstafel, nach 17.436,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17.436,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.800,10 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 12.02.2025, bei 19.649,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, wies der NASDAQ Composite 19.902,84 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 12.03.2024, einen Stand von 16.265,64 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,47 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.118,61 Punkten. Bei 17.238,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 11,27 Prozent auf 46,60 USD), Geron (+ 10,63 Prozent auf 1,77 USD), SIGA Technologies (+ 6,96 Prozent auf 5,99 USD), Ultra Clean (+ 6,96 Prozent auf 24,58 USD) und NVIDIA (+ 6,42 Prozent auf 115,74 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-10,19 Prozent auf 0,10 USD), Harvard Bioscience (-10,10 Prozent auf 0,69 USD), Commercial Vehicle Group (-8,94 Prozent auf 1,63 USD), Integra LifeSciences (-7,14 Prozent auf 22,24 USD) und Omnicell (-6,64 Prozent auf 33,34 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 74.404.226 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,131 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,44 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

