DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Märkte zurückhaltend -- Rheinmetall erhöht nach Gewinnsprung Dividende -- PUMA erwartet Gewinnrückgang und streicht Dividende -- BVB, Tesla, Vodafone im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte einen Stabilisierungsversuch starten. Zwar gewann der DAX tendiert rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,5 Prozent im Plus auf 22.449,75 Punkten.

Der TecDAX wird ebenfalls mit Zuwächsen erwartet. Nach drei schwächeren Tagen dürfte sich der deutsche Leitindex am Mittwoch stabilisieren. Bis zu seinem jüngsten Rekordhoch bei 23.475 Punkten dürfte es allerdings noch etwas dauern. Falls der Stabilisierungsversuch nicht gelingt, droht dem DAX unter seinem Vierwochentief von 22.226 Punkten eine kleine Top-Bildung. Daneben steht die Berichtssaison mit Schwergewichten wie Porsche, Rheinmetall, PUMA & Co. weiter im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den Börsen in Europa dürften sich am Mittwoch klar aus ihrer Deckung wagen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf positivem Terrain. An den europäischen Aktienmärkten dürfe es zur Wochenmitte zu einer kräftigen Erholung kommen. Händler verweisen darauf, dass US-Präsident Donald Trump die jüngste Zollerhöhung gegen Kanada wieder zurückgenommen hat. Außerdem steigen die Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Krieges, nachdem sich die Ukraine bei den Gesprächen in Saudi-Arabien mit US-Delegierten konziliant gezeigt haben soll und die USA nun die Militärhilfe wieder aufnehmen. "Die Börse bleibt politisch", so ein Marktteilnehmer. Er meint, der Markt setze auch nach wie vor auf eine Einigung um die Schuldenbremse und Investitionsprogramme in Deutschland: "Das könnte die Konjunktur in ganz Europa anschieben", sagt er. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich am Dienstag letztlich mit Abschlägen. Der Dow Jones eröffnete leicht im Minus und baute seine Verluste im weiteren Verlauf aus. Er beendete den Tag 1,14 Prozent niedriger bei 41.433,48 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete den Handel tiefer und verabschiedete sich nach einem volatilen Handelstag 0,18 Prozent im Minus bei 17.436,10 Stellen. Dass der sogenannte "Trump-Trade" - die Wette auf eine wirtschaftsfreundliche Politik mit steigenden Unternehmensgewinnen und daraus resultierenden höheren Aktienkursen - an Strahlkraft verloren hat, scheint unbestreitbar. Investoren scheinen nicht mehr bedingungslos darauf zu vertrauen, dass US-Präsident Donald Trump keine marktfeindlichen Maßnahmen ergreifen wird. Stattdessen wachsen die Zweifel an seiner wirtschaftspolitischen Strategie. Positiv wurde im Handel jedoch vermerkt, dass bislang weder aus der Konjunktur noch aus den Unternehmensbilanzen ernsthafte Warnsignale zu vernehmen sind. "Die Geschwindigkeit, mit der die Märkte in den letzten Tagen und Wochen gefallen sind, ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns in einer Korrektur und nicht in einem Bärenmarkt befinden. Korrekturen sind in der Regel sehr kurz und schnell, während Bärenmärkte länger dauern und ihre Bewegungen auf sehr kurze Sicht nicht so auffällig sind", erklärte Marktstratege John Creekmur von Creekmur Wealth Advisors, wie Dow Jones berichtet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken