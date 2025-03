Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Rohstoffe im Blick

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,14 Prozent auf 2.921,20 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2.917,15 US-Dollar gelegen hatte.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 0,18 Prozent auf 33,02 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 32,96 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 0,30 Prozent auf 989,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 986,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,47 Prozent auf 955,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 950,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,10 Prozent auf 69,85 US-Dollar. Am Vortag standen noch 69,56 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,06 Prozent auf 66,57 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 66,25 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,57 US-Dollar) geht es um -1,09 Prozent auf 4,55 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Zuckerpreis um 1,02 Prozent auf 0,19 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,53 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,45 US-Dollar.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 58,12 US-Dollar am Vortag auf 58,65 US-Dollar nach oben (+0,91Prozent).

Redaktion finanzen.net