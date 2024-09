Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

NASDAQ Composite-Performance

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Am Montag klettert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,94 Prozent auf 16.848,23 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,868 Prozent höher bei 16.835,67 Punkten, nach 16.690,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16.923,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16.732,83 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.745,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 17.133,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13.761,53 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 14,10 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18.671,07 Punkte. Bei 14.477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 13,42 Prozent auf 0,82 USD), JetBlue Airways (+ 8,02 Prozent auf 5,73 USD), Compugen (+ 6,56 Prozent auf 1,95 USD), Cutera (+ 6,26 Prozent auf 0,73 USD) und MicroStrategy (+ 6,18 Prozent auf 121,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sify (-8,67 Prozent auf 0,41 USD), Dixie Group (-7,10 Prozent auf 0,64 USD), Methanex (-5,37 Prozent auf 40,17 USD), Big 5 Sporting Goods (-4,72 Prozent auf 2,02 USD) und Methode Electronics (-3,70 Prozent auf 9,38 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.302.287 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,034 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net