DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen in Rot -- VW-Chef Blume warnt: Lage des Unternehmens alarmierend -- McDonald's will Angebot in Deutschland ausbauen -- Hannover Rück, Munich Re im Fokus

Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag fester erwartet.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Echte Kaufargumente gebe es für die Anleger aber weiter nicht, berichtet Dow Jones Newswires. In den USA hatten vor dem Wochenende vor allem Tech-Werte, aber auch Telekom- und Konsumwerte zu den größten Verlierern am Markt gehört, was einen zutiefst verunsicherten Markt zeige, wie es im Handel heißt. Am Mittwoch rücken dann die US-Verbraucherpreise in den Fokus der Anleger, bevor am Donnerstag die Leitzinsentscheidung der EZB ansteht.

