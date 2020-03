Top-Apple-Analyst verkündet: Neuer Mac soll bereits 2021 kommen

• Neuer Mac soll schon Anfang 2021 kommen• Apple arbeitet an eigenem ARM-Prozessor für Macs• Ein neuer Chip soll in die Prozessoren eingebaut werden

Neuer Mac mit ARM-Prozessor soll bereits früher kommen, als gedacht

Der gut vernetzte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities gab Ende Februar in einer Notiz bekannt, dass er den neuen Mac inklusive eines von Apple selbst entwickelten Prozessoren bereits für die erste Jahreshälfte 2021 erwartet. Der Laptop soll laut ihm mit einem ARM-Prozessor von Apple ausgestattet sein, bisher laufen die Apple-Computer noch mit Prozessoren von Intel. Ein eigener Prozessor würde Apple unabhängig von Intel machen, zugleich könnte der iKonzern an einem sparsameren Energieverbrauch für seine Geräte arbeiten. Ferner wären App-Übertragungen zu anderen Apple-Geräten deutlich einfacher, da Apples iPads und iPhones bereits mit hauseigenen ARM-Prozessoren ausgestattet sind, lediglich die Macs fehlen.

Apple-Geräte sollen zukünftig mit einen neuen Chip ausgestattet sein

Des Weiteren investiert der Smartphone-Hersteller Ming-Chi Kuo zufolge in "5-Nanometer-Chips". Die "5-Nanometer-Chips" sollen Kuos Schätzungen nach in die Prozessoren aller zukünftigen Apple-Produkte eingebaut werden. Dementsprechend geht der Analyst davon aus, dass das angekündigte 5G-iPhone und die neuen iPads für 2020 den Chip bereits enthalten werden. Kuo erläutert dies in seiner Anmerkung: "Wir gehen davon aus, dass Apples neue Produkte in 12-18 Monaten Prozessoren im 5 nm-Verfahren übernehmen werden, darunter das neue 2H20 5G iPhone, das neue 2H20 iPad, das mit Mini-LEDs ausgestattet ist, und der neue 1H21 Mac, der mit einem eigenen Prozessor ausgestattet ist."

Der Ausbruch des Coronavirus wird Kuos Analyse zufolge keinen Einfluss auf die Produktion des neuen Prozessors, Apples neuer Kernkomponente, haben. Ganz im Gegenteil sogar. Kuo vermutetet, dass "Apple nach dem Ausbruch der Epidemie die Investitionen in Zusammenhang mit ‚5nm‘ erhöht hat."

