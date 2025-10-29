FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Croda International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Croda International-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 68,66 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,565 Croda International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 428,93 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 57,11 Prozent gleich.
Der Marktwert von Croda International betrug jüngst 4,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
