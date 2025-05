FTSE 100-Papier Segro-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Segro Aktionären eine Freude

Segro-Stockdividende

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Segro-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Segro am 30.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,29 GBP vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,57 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Segro beziffert sich auf 277,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 49,73 Prozent.

Segro-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der Segro-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 6,81 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Segro wird das Segro-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Segro-Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Dividende an die Segro-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Segro-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,14 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren fiel der Aktienkurs von Segro via London um 43,47 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 45,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Segro- Dividendenprognose

Für 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,31 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 4,58 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Segro

Segro ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 9,198 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Segro beläuft sich aktuell auf 15,69. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Segro auf 675,000 Mio.GBP, das EPS machte 0,45 GBP aus.

Redaktion finanzen.net