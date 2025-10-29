DAX24.265 -0,1%Est505.715 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.304 +0,4%Euro1,1623 -0,2%Öl64,14 -0,5%Gold4.018 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Lukrative Airtel Africa-Anlage?

FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingefahren

29.10.25 10:00 Uhr

Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3,04 EUR -0,04 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,63 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159,236 Airtel Africa-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 2,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 427,39 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 327,39 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 9,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airtel Africa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airtel Africa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Airtel Africa

DatumMeistgelesen
Wer­bung