FTSE 100-Titel Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,63 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 159,236 Airtel Africa-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 2,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 427,39 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 327,39 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 9,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
