Führungskraft baut NanoRepro-Position im Depot aus

Wertpapiergeschäft

NanoRepro gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 31.07.2025 wurden bei NanoRepro Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 05.08.2025 ein. Vorstand Jüngst, Lisa stockte am 31.07.2025 sein Investment in NanoRepro-Aktien auf. Jüngst, Lisa erstand 8.494 Aktien zu je 1,62 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die NanoRepro-Aktie dann im FSE-Handel bei 1,54 EUR.

Die NanoRepro-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 2,60Prozent auf 1,50 EUR abwärts. Insgesamt ist NanoRepro aktuell 20,31 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 12.613.303 Papiere.

Am 26.05.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Die Erhöhung der NanoRepro-Aktien im Depot um 20.078 Anteilsscheine zu je 1,29 EUR meldete Aufsichtsrat, Stiller, Dr. Olaf.

Redaktion finanzen.net