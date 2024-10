Führungskraft erwirbt mehr LANXESS-Anteile

Öffentliche Bekanntgabe

Bei LANXESS wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel

Am 04.10.2024 wurden bei LANXESS Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 08.10.2024. Müller, Dr. Hans-Joachim, Aufsichtsrat, kaufte am 04.10.2024 LANXESS-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.198 Aktien zum Preis von jeweils 29,10 EUR den Besitzer. Das Papier von LANXESS konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 2,70 Prozent auf 29,06 EUR.

Die LANXESS-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,20Prozent auf 28,28 EUR abwärts. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 227 LANXESS-Aktien. LANXESS markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 2,51 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 86.346.304.

Der vorangegangene Insidertrade von Müller, Dr. Hans-Joachim wurde am 04.10.2024 gemeldet. Müller, Dr. Hans-Joachim fügte 331 Anteile zu jeweils 29,08 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net