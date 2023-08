Führungskraft greift bei Commerzbank-Aktien zu

Portfolio geändert

Die Commerzbank-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 08.08.2023 wurden bei Commerzbank Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 08.08.2023 wurde die Transaktion bekannt. 4.000 Commerzbank-Aktien für jeweils 9,94 EUR kaufte am 08.08.2023 Oliveri del Castillo-Schulz, Dr. Jörg, Vorstand. Die Commerzbank-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,90 Prozent im Minus bei 9,99 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um Prozent auf EUR. Commerzbank verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,90 Mrd. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 1.252.359.936 Aktien.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei Commerzbank zuletzt am 17.05.2023 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Insgesamt 7.699 Commerzbank-Anteile (9,75 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Orlopp, Dr. Bettina Vorstand.

