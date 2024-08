Führungskraft greift bei FUCHS SE-Aktien zu

Anpassung im Portfolio

Wie sich die FUCHS SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Bei FUCHS SE kam es am 01.08.2024 zu einem Insidertrade. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 02.08.2024. Von Vorstand Fuchs, Stefan wurden am 01.08.2024 FUCHS SE-Papiere gekauft. Für je 32,13 EUR wurden 783 FUCHS SE-Papiere erstanden. Die FUCHS SE-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,50 Prozent auf 31,80 EUR nach.

Die FUCHS SE-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,10 Prozent auf 31,45 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 3.712 FUCHS SE-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE beziffert sich unterdessen auf 4,70 Mrd. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 66.525.700 Wertpapiere.

Bereits am 01.08.2024 wurde eine Insidertrade von Fuchs, Stefan ausgemacht. Für einen Preis von jeweils 32,09 EUR erwarb Fuchs, Stefan 248 Aktien.

Redaktion finanzen.net