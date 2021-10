Air Liquide-Aktie etwas leichter: Air Liquide erwartet positiven Währungseffekt

In der Summe dürfte sich dies mit nahezu 0,5 Prozent positiv auf die Erlöse auswirken, teilte die Air Liquide SA mit. Die größte Auswirkung ergebe sich auf die Veränderung des chinesischen Renminbi gegenüber dem Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der französische Konzern wegen der Währungsbelastungen im zweiten Quartal allerdings mit einer Reduzierung der Umsätze wegen Devisenveränderungen von 2,2 Prozent.

An der Euronext in Paris verliert die Air Liquide-Aktie am Montag zeitweise 0,1 Prozent auf 139,88 Euro.

PARIS (Dow Jones)

