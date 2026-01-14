DAX25.362 -0,2%Est506.034 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 -0,6%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.462 -0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl65,88 +0,6%Gold4.636 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher - Nikkei über 54.000 Punkte -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Novo Nordisk, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Fuhst übernimmt Chefredaktion der 'Welt-Gruppe' - Burgard geht

14.01.26 11:26 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige Leiter der ARD-"Tagesthemen", Helge Fuhst, wechselt zu Axel Springer. Er übernimmt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe, zu der die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland" gehören, teilte der Konzern mit.

Wer­bung

Der bisherige Chefredakteur der "Welt"-Gruppe, Jan Philipp Burgard, legt seine Funktionen mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dies teilte Axel Springer ebenfalls mit.

Aufgaben und Organisation der Premium-Gruppe

Nach Angaben des Unternehmens steuert Fuhst in seiner neuen Funktion markenübergreifend die Berichterstattung der Premium-Gruppe. Die Chefredakteure Gordon Repinski ("Politico Deutschland") und Moritz Seyffarth ("Business Insider Deutschland") bleiben in ihren Ämtern und leiten weiterhin die Kompetenzcenter Politik und Wirtschaft. Sie berichten künftig an Fuhst. Herausgeber Ulf Poschardt bleibt im Amt.

Seit 2020 war Fuhst Teil des Moderatorenteams, das die ARD-"Tagesthemen" präsentiert. Zudem war er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der übergreifenden Nachrichtenredaktion beim NDR, und trug damit auch Mitverantwortung für die "Tagesschau". Davor war Fuhst Programmgeschäftsführer bei dem Fernsehsender Phoenix.

Wer­bung

Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner erklärte laut Mitteilung des Unternehmens: "Mit Helge Fuhst übernimmt ein hervorragender Journalist und ausgezeichneter Medienmanager die redaktionelle Spitze der Premium-Gruppe." Burgard dankte er für dessen Arbeit./svv/DP/mis