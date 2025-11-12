DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.243 +0,5%Euro1,1578 -0,1%Öl64,92 -0,4%Gold4.104 -0,5%
G7-Außenminister beraten in Ontario über Ukraine und Nahost

12.11.25 05:49 Uhr

NIAGARA-ON-THE-LAKE (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien beraten in Kanada über den Ukraine-Krieg und die weitere Umsetzung des Nahost-Friedensplans für den Gazastreifen. Am zweiten Tag des Treffens in Niagara-on-the-Lake in der südöstlichen Provinz Ontario steht an diesem Mittwoch unter anderem eine Arbeitssitzung zu dem von Russland angegriffenen Land auf der Agenda. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird erwartet. An einer Diskussion über die Zukunft des Gazastreifens soll der saudische Außenminister Faisal bin Farhan teilnehmen.

Wer­bung

Deutschland wird durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten. Zu den G7-Ländern gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und Kanada. Der Nachbarstaat der USA hat aktuell den Vorsitz inne und empfängt die Außenminister der anderen G7-Länder bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Mit Spannung wird erwartet, ob US-Außenminister Marco Rubio und seine Kollegen bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine gemeinsame Linie finden.

Die G7-Staats- und Regierungschefs hatten beim Gipfel im Sommer in den Rocky Mountains keine konkreten Fortschritte im Umgang mit Russland erreicht. Damals äußerte sich Trump eher abweisend zu neuen Sanktionen gegen Moskau, die die Europäer forderten. Seitdem hat er seine Position zu Russland mehrmals geändert. Jüngst verhängte Trumps Regierung erstmals in seiner zweiten Amtszeit neue Sanktionen gegen das Land.

Wer­bung

Bei dem Ministertreffen soll es nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts auch um die humanitäre Krise im Sudan sowie das aggressive chinesische Vorgehen im Indopazifik, die maritime Sicherheit, die Energiesicherheit sowie den Zugang zu Rohstoffen wie sogenannte seltene Erden gehen./fsp/DP/jha