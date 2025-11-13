DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -1,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin87.994 +0,5%Euro1,1589 ±-0,0%Öl62,67 ±-0,0%Gold4.215 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

G7-Länder rufen Iran zu direkten Gesprächen mit den USA auf

13.11.25 05:51 Uhr

NIAGARA-ON-THE-LAKE (dpa-AFX) - Im Streit über die Zukunft des iranischen Atomprogramms fordern die Außenminister der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien den Iran auf, direkte Gespräche mit den USA aufzunehmen. Diese sollten durch die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien unterstützt werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Länder zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens im kanadischen Niagara-on-the-Lake. Zu den G7-Staaten zählen neben Deutschland, Frankreich und Großbritannien auch die USA, Italien, Japan und Kanada.

Wer­bung

Die US-Regierung hatte dem Iran Ende September neue Verhandlungen in Aussicht gestellt. "Ein Abkommen bleibt das beste Ergebnis für das iranische Volk und die Welt", sagte US-Außenminister Marco Rubio damals. Dafür müsse die Führung in Teheran direkte Gespräche akzeptieren. Kurz zuvor hatte Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei möglichen Verhandlungen mit den USA eine klare Absage erteilt.

Sowohl die USA und europäische Länder als auch Israel werfen dem Iran vor, nach Kernwaffen zu streben. Die iranische Führung bestreitet das. Israel führte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran und bombardierte zusammen mit den USA zentrale Einrichtungen des Atomprogramms. Vor dem Krieg hatten die USA wochenlang mit Teheran über das Nuklearprogramm verhandelt - ohne Durchbruch.

Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm einzuschränken. Nachdem die USA in der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump aus dem Pakt ausgestiegen waren, hielt Teheran die Beschränkungen nicht mehr ein. Auf Initiative von Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurden deshalb Ende September UN-Sanktionen gegen die Islamische Republik reaktiviert.

Wer­bung

Die G7-Länder riefen den Iran in ihrer Erklärung nun auch dazu auf, die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wieder vollständig aufzunehmen, inklusive der Ermöglichung von Inspektionen aller Nuklearanlagen. Seit den Angriffen durch Israel und die USA hat der Iran IAEA-Inspektoren nur Zugang zu einigen nicht beschädigten Nuklearanlagen gewährt./fsp/DP/zb