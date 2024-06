GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf GameStop-Kurs

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 25,23 USD.

Die GameStop-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 25,23 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 25,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,24 USD. Zuletzt wurden via New York 329.943 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 63,90 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 60,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.06.2024 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop -0,17 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,72 Prozent auf 881,80 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.09.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,100 USD je GameStop-Aktie.

