Börsenwert verdoppelt: Wie weit trägt der Aufwärtstrend die EVOTEC-Aktie noch?

Mit Blick auf den TecDAX fällt auf, dass in den vergangenen 52-Wochen genau sechs Unternehmen ihren Börsenwert mindestens verdoppeln konnten. Neben den Technologieindex-Spitzenreitern wie AIXTRON Siltronic und Wirecard gelang es auch EVOTEC , die Marktkapitalisierung von etwas mehr als einer Milliarde auf nun rund 2,27 Milliarden Euro zu steigern. Die Anteilsscheine des Biotechunternehmens aus Hamburg kletterten infolgedessen von rund 7 Euro auf über 15 Euro pro Aktie. Diese mehr als erfreuliche Kursentwicklung bescherte den Anteilseignern in den vergangenen zwölf Monaten ein Kursplus von über 112 Prozent.

Benchmark abgehängt

Die Firma, welche sich auf Neurowissenschaften, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten spezialisiert hat, konnte ihre Benchmark, den TecDax, somit deutlich übertrumpfen. Obwohl auch der deutsche Technologiewerteindex in den vergangenen 52-Wochen über 40 Prozent hinzugewinnen konnte.

Charttechnischer Ausblick für EVOTEC-Aktie

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die EVOTEC-Aktie aktuell in einem intakten Aufwärtstrend, welcher schon seit Sommer 2016 anhält. Sollten sich die Papiere des Biotechspezialisten in den kommenden Handelstagen über der charttechnisch wichtigen Marke von 15 Euro behaupten, könnten im Jahresverlauf noch höhere Kurse zu sehen sein. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass die Aktie ihre 200-Tage-Line, welche knapp unterhalb der 15 Euro Kursmarke verläuft, nicht nachhaltig durchbricht. Unter diesen Umständen besteht die Chance für einen weiteren Kursanstieg der Aktie. Hierbei sind jedoch kleinere Rücksetzer zu erwarten, da die Aktie im Bereich von 18 und 19 Euro auf horizontale Widerstandslinien stößt. Begleitet von einem positiven Newsflow und einem stabilen Gesamtmarkt sind somit im Jahresverlauf Kurse oberhalb der 20-Euro-Marke durchaus denkbar.

Analystenkommentare zu EVOTEC

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 28. März 2018 könnte den Anteilsscheinen von EVOTEC weiteren Auftrieb verleihen. Dieser Meinung sind auch die Analysten, die sich regelmäßig mit der Biotech-Aktie beschäftigen: Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank sieht in dem Kursrutsch, welcher sich zwischen Oktober und November 2017 zugetragen hat, eine attraktive Einstiegsgelegenheit und taxiert den fairen Wert der Aktie auf 17 Euro. Eine deutliche Unterbewertung der Aktie sieht auch Igor Kim. Der Analyst der Investmentbank Oddo Seydler empfiehlt das Papier mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf.

Pharmabranche bleibt im Trend

Unabhängig von Expertenmeinungen und charttechnischen Analysen sieht EVOTEC-CEO Dr. Werner Lanthaler auch in Zukunft ein enormes Wachstumspotenzial für sein Unternehmen und sagte in einem kürzlich veröffentlichten Interview: "Neue, innovative Medikamente werden dringend benötigt und ein Ende dieses Trends ist noch lange nicht absehbar, gerade wenn wir uns vor Augen halten, dass es auch heute noch immer Krankheiten im deutlich vierstelligen Bereich gibt, die nicht oder nur unzureichend behandelt werden können." Lenthaler arbeitete von März 2000 bis März 2009 als Finanzvorstand bei Intercell und übernahem im Anschluss den Vorstandsvorsitz bei EVOTEC in Hamburg.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: Evotec