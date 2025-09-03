DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.449 -0,4%Euro1,1652 -0,1%Öl67,17 -0,3%Gold3.531 -0,8%
GDEV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

04.09.25 06:35 Uhr
GDEV Inc Registered Shs
14,00 EUR 1,10 EUR 8,53%
GDEV hat am 02.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GDEV 0,810 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 119,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

