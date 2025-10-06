GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 298,00 USD.
Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 298,00 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 298,58 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien beläuft sich auf 83.914 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (307,25 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 3,01 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 86,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,39 USD belaufen.
GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,09 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,88 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
