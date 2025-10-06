GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) behauptet sich am Abend

GE Aerospace (ex General Electric) im Blick

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zeigt sich am Montagabend ohne große Bewegung. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 297,19 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 297,19 USD. In der Spitze legte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 299,29 USD zu. Bei 295,00 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 295,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 177.085 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 307,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,34 Prozent.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

GE Aerospace (ex General Electric) ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 11,02 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,88 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

