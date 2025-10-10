GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Freitagabend im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 295,57 USD.
Um 20:08 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 295,57 USD ab. Bei 294,09 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 299,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 221.346 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
Bei 307,25 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 3,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (159,47 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,05 Prozent.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,02 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von GE Aerospace (ex General Electric) wird am 21.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
