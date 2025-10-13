GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt ging es für das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 295,68 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 295,68 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 296,96 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 296,00 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 76.867 Aktien.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 307,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 3,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 85,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,39 USD.

Am 17.07.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,21 Prozent auf 11,02 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,89 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?