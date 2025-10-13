GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Montagabend im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 296,46 USD zu.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 296,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 297,38 USD. Bei 296,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212.697 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,25 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 3,64 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 159,47 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 85,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 USD aus.

Am 17.07.2025 legte GE Aerospace (ex General Electric) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. GE Aerospace (ex General Electric) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 5,89 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

