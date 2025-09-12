GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) steigt am Abend

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 285,43 USD zu.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 285,43 USD. Den Tageshöchststand markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 287,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220.075 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 287,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie derzeit noch 44,13 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,09 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,90 USD je Aktie.

