GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) macht am Abend Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 304,67 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 304,67 USD. Im Tageshoch stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 305,68 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 301,65 USD. Zuletzt wurden via New York 219.401 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 305,68 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 0,33 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,40 USD belaufen.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 11,02 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

