GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 273,97 USD ab.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 273,97 USD ab. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie sank bis auf 273,28 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 276,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.782 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,90 USD. Gewinne von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 159,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 71,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 äußerte sich GE Aerospace (ex General Electric) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass GE Aerospace (ex General Electric) im Jahr 2025 5,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

