GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Zuletzt fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 298,05 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 298,05 USD. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 296,20 USD. Bei 303,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 186.573 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 307,25 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 3,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 86,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,09 Mrd. USD eingefahren.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 5,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

