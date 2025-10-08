GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochabend in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 302,42 USD zu.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 302,42 USD. Bei 304,61 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 303,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 187.140 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 307,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (159,47 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 89,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.07.2025 lud GE Aerospace (ex General Electric) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent auf 11,02 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von GE Aerospace (ex General Electric).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 5,88 USD im Jahr 2025 aus.

