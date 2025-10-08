GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken GE Aerospace (ex General Electric) am Mittwochnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 302,59 USD.

Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 302,59 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 303,58 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 303,25 USD. Bisher wurden via New York 61.294 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 307,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 1,54 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie liegt somit 89,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,39 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,89 USD, nach 1,15 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

GE Aerospace (ex General Electric) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Am 27.10.2026 wird GE Aerospace (ex General Electric) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric) ein EPS in Höhe von 5,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

