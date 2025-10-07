GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) tendiert am Abend fester

Blick auf GE Aerospace (ex General Electric)-Kurs

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 301,57 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 301,57 USD. Bei 302,70 USD markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 298,44 USD. Bisher wurden via New York 193.922 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 307,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD. Der aktuelle Kurs der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ist somit 47,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der GE Aerospace (ex General Electric)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?