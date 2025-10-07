GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 301,15 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 301,15 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 302,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 298,44 USD. Zuletzt wechselten 62.693 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,25 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 1,99 Prozent niedriger. Bei 159,47 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass GE Aerospace (ex General Electric)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Mrd. USD – ein Plus von 21,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von GE Aerospace (ex General Electric) rechnen Experten am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

