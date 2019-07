Experte: "Dies ist die Zeit" für Akquisitionen im Bankensektor

• Aktuelles Marktumfeld ideal für Akquisitionen im Bankensektor• Regulierungen als Problem für große Banken• Kleinere Finanzunternehmen im Fokus

"Dies ist die Zeit" für Bankenakquisitionen

Schwache Bewertungen von Bankinstituten sorgten dafür, dass diesem Sektor zunehmend Aufmerksamkeit zukommen könnte, glaubt Ex-Wells-Fargo-CEO Richard Kovacevich. Aktien im Finanzsektor hinkten Papieren anderer Branchen in diesem Jahr bislang deutlich hinterher, heißt es bei CNBC. Zudem erwartet der Experte in der angelaufenen Berichtssaison zwar positive Ergebnisse im Sektor, aber noch keine robusten. Durch die Stärke des restlichen Marktes und die Schwäche des Finanzsektors sei aktuell der optimale Zeitpunkt für Übernahmen und Fusionen in der Branche, erklärte Kovacevich kürzlich gegenüber CNBCs "Closing Bell".

"Immer wenn es starke Regulierungen in einer Branche gibt, entsteht eine hohe Konzentration, und Banken sind billig. Wenn Sie also zukaufen wollen, ist es an der Zeit, Finanzinstitute zu erwerben", so der ehemalige Wells Fargo-Chef im Interview.

Konzentration auf kleinere Unternehmen

Es habe in diesem Jahr bereits eine Konsolidierung in dieser Branche stattgefunden, merkt Kovacevich an und bezieht sich dabei auf die Ankündigung im Februar, dass BB&T Sun Trust Banks im Rahmen eines "merger of equals" zu übernehmen plane. Und auch Charles Schwab soll dem Wall Street Journal zufolge Gespräche mit USAA führen, Brokerage- und Wealth-Management-Einheiten des Unternehmens zu übernehmen.

Dem Finanzexperten zufolge richte sich der Fokus nun aber vor allem auf Fusionen und Übernahmen unter kleineren Finanzunternehmen, gibt CNBC die Einschätzung Kovacevichs wider. Große Banken seien wohl nicht beteiligt, sie hätten zu viele regulatorische Beschränkungen zu überwinden, die es nahezu unmöglich machten, schätzt Kovacevich.

